Омск-Информ
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·Происшествия

Парней подозревают в том, что они расплачивались в магазинах чужой карточной.
Сотрудники полиции разыскивают в Омске двух молодых людей, которых подозревают в краже. По предварительным данным, они нашли чужую банковскую карту и оплатили ей покупки в торговых точках на проспекте Карла Маркса. Ущерб составил почти 1700 рублей.
Тех, кто узнал парней, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-36-02, 89658760828, 89019564626 или 102. Полиция гарантирует конфиденциальность.
Ранее омские полицейские начали поиски 13-летней школьницы. Девочка ушла из дома.
·Происшествия

Парней подозревают в том, что они расплачивались в магазинах чужой карточной.
Сотрудники полиции разыскивают в Омске двух молодых людей, которых подозревают в краже. По предварительным данным, они нашли чужую банковскую карту и оплатили ей покупки в торговых точках на проспекте Карла Маркса. Ущерб составил почти 1700 рублей.
Тех, кто узнал парней, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-36-02, 89658760828, 89019564626 или 102. Полиция гарантирует конфиденциальность.
Ранее омские полицейские начали поиски 13-летней школьницы. Девочка ушла из дома.