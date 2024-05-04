Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Обслуживать его продолжает только один из двух предпринимателей.
Вячеслав Доронкин решил прекратить перевозки по маршруту № 514, связывающему улицу Бархатовой и 3-й Разъезд. Предприниматель подал заявление в департамент транспорта 2 мая.
Отметим, что перевозки по маршруту № 514 осуществляли два перевозчика на 23 автобусах малого класса. Доронкину принадлежит 6 из них. Этот маршрут перенесли из центра на Фрунзенский мост и улицу Жукова.
По данным Реестра муниципальных маршрутов, у Доронкина останется еще три маршрута: № 222, 303 и 409.
·Общество

Обслуживать его продолжает только один из двух предпринимателей.
Вячеслав Доронкин решил прекратить перевозки по маршруту № 514, связывающему улицу Бархатовой и 3-й Разъезд. Предприниматель подал заявление в департамент транспорта 2 мая.
Отметим, что перевозки по маршруту № 514 осуществляли два перевозчика на 23 автобусах малого класса. Доронкину принадлежит 6 из них. Этот маршрут перенесли из центра на Фрунзенский мост и улицу Жукова.
По данным Реестра муниципальных маршрутов, у Доронкина останется еще три маршрута: № 222, 303 и 409.