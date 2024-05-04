На торги, объявленные на портале Госзакупок, не заявилась ни одна организация.
Подрядчика для ремонта здания Омского городского Совета найти не удалось. По данным Госзакупок, на аукцион не подала заявку ни одна компания, и его признали несостоявшимися.
Напомним, на ремонт горсовета 1897 года постройки выделили 27,1 млн рублей. На эти деньги планировалось сделать гидроизоляцию, отмостки, восстановить кирпичную кладку и провести земляные работы. Перед ремонтом также придется снять асфальт, разобрать тротуар, а также засыпят траншеи и пазухи котлованов.
Отметим, что здание по адресу Думская, 1 является объектом культурного наследия регионального значения. Ранее сообщалось, что здание «может упасть в Омь» и держится на корнях деревьев.