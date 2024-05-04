На торги, объявленные на портале Госзакупок, не заявилась ни одна организация.

На торги, объявленные на портале Госзакупок, не заявилась ни одна организация.

Подрядчика для ремонта здания Омского городского Совета найти не удалось. По данным Госзакупок, на аукцион не подала заявку ни одна компания, и его признали несостоявшимися.

Напомним, на ремонт горсовета 1897 года постройки выделили 27,1 млн рублей. На эти деньги планировалось сделать гидроизоляцию, отмостки, восстановить кирпичную кладку и провести земляные работы. Перед ремонтом также придется снять асфальт, разобрать тротуар, а также засыпят траншеи и пазухи котлованов.

Отметим, что здание по адресу Думская, 1 является объектом культурного наследия регионального значения. Ранее сообщалось, что здание «может упасть в Омь» и держится на корнях деревьев.