Омск-Информ
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·Происшествия

После проверки сотрудники ведомства решат, возбуждать ли уголовное дело.
Прокуратура проведет проверку несчастного случая с 6-летней девочкой, которая упала с 13-го этажа. Сотрудники ведомства будут контролировать выяснение обстоятельств.
– Прокуратура Кировского округа Омска контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту, – отметили в ведомстве.
Напомним, это произошло вчера вечером на бульваре Архитекторов. Родители ненадолго вышли из квартиры, оставив ребенка одного. Дверь на балкон оказалась не заперта, и девочка упала на газон.
Сейчас она в тяжелом состоянии в реанимации.
·Происшествия

После проверки сотрудники ведомства решат, возбуждать ли уголовное дело.
Прокуратура проведет проверку несчастного случая с 6-летней девочкой, которая упала с 13-го этажа. Сотрудники ведомства будут контролировать выяснение обстоятельств.
– Прокуратура Кировского округа Омска контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту, – отметили в ведомстве.
Напомним, это произошло вчера вечером на бульваре Архитекторов. Родители ненадолго вышли из квартиры, оставив ребенка одного. Дверь на балкон оказалась не заперта, и девочка упала на газон.
Сейчас она в тяжелом состоянии в реанимации.