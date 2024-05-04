Омск-Информ
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·Общество

Пока вода не добралась до домов, но жителей просят на всякий случай уехать.
Губернатор Виталий Хоценко обсудил на оперативном совещании с главами муниципалитетов паводок в регионе. В зоне риска по-прежнему остается Усть-Ишимский район, где река Ишим впадает в Иртыш.
– В райцентре мы уже развернули пункты временного размещения, рассчитанные на прием порядка 400 человек. В ПВР созданы комфортные условия – спальные места и горячее питание. Сегодня в район выехали дополнительные бригады для укрепления дамбы, которая будет сдерживать воду в реке, – рассказал глава региона.
Хоценко поручил главе района Александру Седельникову и своему заместителю Алексею Ромахину организовать подворовые обходы жителей, чтобы убедить их на время уехать. Отметим, что, по данным МЧС, пока в Усть-Ишимском районе подтопленных домов нет.
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·Общество

Пока вода не добралась до домов, но жителей просят на всякий случай уехать.
Губернатор Виталий Хоценко обсудил на оперативном совещании с главами муниципалитетов паводок в регионе. В зоне риска по-прежнему остается Усть-Ишимский район, где река Ишим впадает в Иртыш.
– В райцентре мы уже развернули пункты временного размещения, рассчитанные на прием порядка 400 человек. В ПВР созданы комфортные условия – спальные места и горячее питание. Сегодня в район выехали дополнительные бригады для укрепления дамбы, которая будет сдерживать воду в реке, – рассказал глава региона.
Хоценко поручил главе района Александру Седельникову и своему заместителю Алексею Ромахину организовать подворовые обходы жителей, чтобы убедить их на время уехать. Отметим, что, по данным МЧС, пока в Усть-Ишимском районе подтопленных домов нет.
1294