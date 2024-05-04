Пока вода не добралась до домов, но жителей просят на всякий случай уехать.

Пока вода не добралась до домов, но жителей просят на всякий случай уехать.

Губернатор Виталий Хоценко обсудил на оперативном совещании с главами муниципалитетов паводок в регионе. В зоне риска по-прежнему остается Усть-Ишимский район, где река Ишим впадает в Иртыш.

– В райцентре мы уже развернули пункты временного размещения, рассчитанные на прием порядка 400 человек. В ПВР созданы комфортные условия – спальные места и горячее питание. Сегодня в район выехали дополнительные бригады для укрепления дамбы, которая будет сдерживать воду в реке, – рассказал глава региона.

Хоценко поручил главе района Александру Седельникову и своему заместителю Алексею Ромахину организовать подворовые обходы жителей, чтобы убедить их на время уехать. Отметим, что, по данным МЧС, пока в Усть-Ишимском районе подтопленных домов нет.