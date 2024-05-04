Он приплыл ночью и начал разбирать чужое плавательное средство.

Он приплыл ночью и начал разбирать чужое плавательное средство.

Сотрудники полиции задержали в Черлакском районе 46-летнего мужчину, который пытался похитить мотор с лодки. Плавательное средство стояло на берегу Иртыша, и владелец попросил знакомого присмотреть за ним.

Ночью знакомый заметил свет фонаря, пошел к реке и увидел местного жителя, откручивающего лодочный мотор. Однако один из болтов заржавел и преступник уплыл без добычи.

Отметим, что неудавшегося вора уже судили. Теперь на него возбудили новое уголовное дело.