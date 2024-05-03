Каждый месяц органы ЗАГС регистрируют две с половиной сотни свидетельств об установлении отцовства. В год это более трех тысяч человек.

Каждый месяц органы ЗАГС регистрируют две с половиной сотни свидетельств об установлении отцовства. В год это более трех тысяч человек.

С начала года в Омской области было выдано более тысячи свидетельств об установлении отцовства. В среднем органы ЗАГС ежемесячно выдают по 250 таких документов. Отцовство устанавливается в судебном порядке. Согласно Семейному кодексу РФ, суд принимает любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица.

В области неопределенность с отцовством в этом году более всего характерна для Тарского (32 случая), Москаленского и Таврического районов (по 30 случаев). В Омске лидирует Центральный округ – 127 мужчин выяснили, что они стали отцами.

Добавим, что с начала года в Омской области родились 4673 ребенка.