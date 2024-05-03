С 1 апреля изменился способ входа в образовательную систему «Дневник.ру». Теперь он осуществляется только через портал госуслуг.

С 1 апреля изменился способ входа в образовательную систему «Дневник.ру». Теперь он осуществляется только через портал госуслуг.

Региональный информационно-аналитический центр Омской области запустил горячую линию по вопросам, которые могут возникнуть у родителей и школьников при использовании образовательной системы «Дневник.ру».

Как пояснили в областном министерстве образования, с 1 апреля изменился способ входа в эту систему. Теперь авторизация стала возможной только через портал госуслуг. Соответственно, родители и ученики, у которых нет учетной записи на Госуслугах, не могут попасть в электронные дневники.

Горячая линия будет работать ежедневно по будням с 8:30 до 17:30. Омичи могут получить консультации по бесплатному номеру 8-800-381-1234.