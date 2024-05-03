В рамках нацпроекта в этом году в городе отремонтируют 9 дорог.

В рамках нацпроекта в этом году в городе отремонтируют 9 дорог.

В Омске продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На улицах 60 лет Победы, Маяковского и части Гусарова подрядчики демонтируют старый асфальт и бордюры. На улице 6-я Шинная, Омская и второй части улицы Гусарова идет укладка выравнивающего слоя асфальта. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.

Продолжаются работы и на улице Волочаевской. Там подрядчик уже обустраивает съезды и парковки. На улице Заозерной в настоящее время обустраивают технические тротуары и устраняют замечания, которые были выявлены строительным контролем. Готовность объекта составляет более 71 %.

– Всего в рамках нацпроекта, автором которого является президент страны Владимир Путин, в 2024 году в нашем городе выполняется комплексный ремонт 9 автомобильных дорог. Это улицы 60 лет Победы, 6-я Шинная, Маяковского, Заозерная, Коммунальная, Волочаевская, Театральная площадь, Омская и Гусарова, – отметил Шелест.

На ремонт дорог будет выделено более 712 млн рублей.