В регионе продолжают ловить тех, кто нарушает режим пребывания в стране. А кое-кого отправляют в армию.

В регионе продолжают ловить тех, кто нарушает режим пребывания в стране. А кое-кого отправляют в армию.

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области вместе с представителями военного следственного отдела СК России по Омскому гарнизону провели очередной рейд по выявлению незаконных мигрантов.

На этот раз проверяющие нагрянули на различные предприятия. Они проверили более 30 человек из числа иностранных и натурализованных граждан, являющихся уроженцами стран Средней Азии.

По итогам рейда 8 мигрантов привлекли к административной ответственности за уклонение от исполнения иммиграционных правил, а именно мероприятий по медицинскому освидетельствованию и идентификации личности. Одного азиата привлекли к ответственности за предоставление ложных сведений при осуществлении мероприятий по миграционному учету.

Также за прошедшую неделю суды города Омска приняли три решения о департации иностранцев за пределы России.

Кроме того, продолжается работа по привлечению мигрантов, получивших российские паспорта, к прохождению военной службы. С начала года с Министерством обороны добровольно заключили контракты о прохождении военной службы 68 таких россиян, живущих в Омской области. 56 из них уже отправились в зону СВО.

А за прошедший месяц военкоматы Омской области поставили на воинский учет 46 натурализованных россиян.