Директора организации планируют привлечь к административной ответственности.

Директора организации планируют привлечь к административной ответственности.

Омские полицейские обнаружили несколько предприятий, незаконно занимающихся продажей алкоголя. Так, на улице 10 лет Октября стражи порядка нашли склад с со спиртосодержащей продукцией стоимостью более 24 млн рублей. К незаконному бизнесу были причастны 6 омичей.

В производственном помещении в Октябрьском округе нашли 665 кегов пива, не учтенных в системе контроля, на сумму более 3 млн рублей. Директора организации планируют привлечь к административной ответственности за нарушение государственного учета в области производства и оборота алкогольной продукции.

В гараже на улице Волгоградской полицейские обнаружили почти 15,5 тысячи пачек контрафактных сигарет.

В общей сложности во время рейдов стражи порядка изъяли 85 647 безакцизных бутылок алкогольной продукции, 1 700 литров спиртосодержащей жидкости, 33 250 литров находящегося в незаконном обороте пива и более 17 000 пачек сигарет.