Потребность в дошкольных и образовательных учреждениях наблюдается во многих районах города.
В Омске почти 160 детей старше трех лет до сих пор находятся в очереди на места в детсады. Дошкольных учреждений не хватает в микрорайонах Амурский-2, Суворовская Усадьба, Серебряный Берег, а также на улицах Завертяева, Успешная и Пригородная.
– Департаментом образования ежегодно направляется в министерство образования Омской области информация о потребности в строительстве бюджетных образовательных учреждений города Омска в микрорайонах жилой застройки, в том числе в вышеперечисленных микрорайонах, – рассказали в департаменте образования «Городу55».
В Омске наблюдается и дефицит школ. Учебных заведений не хватает в микрорайонах Амурский-2, Космический, Академика Королева, Серебряный Берег, Тарская Крепость, Старый Кировск, Облепиховый, Московка-2, Прибрежный, а также по улицам Заозерная, Волгоградская, 4-я Островская, 6-я Рабочая, Омская и Иванишко.