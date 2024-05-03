Омск-Информ
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·Общество

Вечером 7 и 9 мая омичи не смогут уехать в Амур из-за ремонта рельсов.
В Омске снова временно укоротят трамвайные маршруты № 1, 4 и 7. В направлении Амурского поселка они будут двигаться только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Время ограничений:
  • с 20:30 6 мая до 5:30 7 мая;
  • с 20:30 8 мая до 5:30 9 мая.
Как сообщили в департаменте транспорта, движение транспорта ограничат из-за проведения капитального ремонта трамвайных путей. Работы будут проводить по улице Челюскинцев на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной.
Отметим, что маршруты уже укорачивали из-за капремонта 20 и 25 апреля.
·Общество

Вечером 7 и 9 мая омичи не смогут уехать в Амур из-за ремонта рельсов.
В Омске снова временно укоротят трамвайные маршруты № 1, 4 и 7. В направлении Амурского поселка они будут двигаться только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Время ограничений:
  • с 20:30 6 мая до 5:30 7 мая;
  • с 20:30 8 мая до 5:30 9 мая.
Как сообщили в департаменте транспорта, движение транспорта ограничат из-за проведения капитального ремонта трамвайных путей. Работы будут проводить по улице Челюскинцев на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной.
Отметим, что маршруты уже укорачивали из-за капремонта 20 и 25 апреля.