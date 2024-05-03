На заводе апрель стал рекордным месяцем по количеству посетителей.

На заводе апрель стал рекордным месяцем по количеству посетителей.

В рамках «Недели без турникетов» Омсктрансмаш привлек рекордное количество студентов и школьников, принимая участие во всероссийской профориентационной акции уже в 16-ый раз. Для ребят, мечтающих связать свою жизнь с машиностроением и оборонно-промышленным комплексом, были организованы экскурсии по заводским цехам, мастер-классы, квизы и встречи с представителями различных рабочих профессий. За время весенней «Недели без турникетов» Омсктрансмаш посетило 276 гостей, в числе которых было 87 школьников и 189 студентов.

Среди гостей предприятия на апрельской «Неделе без турникетов» были учащиеся шести школ, филиала Военной академии материально-технического обеспечения, Омского государственного технического университета, Омского государственного педагогического университета и Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского. Старт «Неделе без турникетов» дали дети и внуки работников Омсктрансмаша, которые заканчивают 9 или 11 классы и уже задумываются о своем будущем. Именно эта категория является приоритетной для обучения по целевому договору с предприятием. Ребятам предлагается возможность получить высшее или среднее профессиональное образование. Таким образом, завод поддерживает трудовые династии и стимулирует преемственность в выборе профессии.

Одной из самых интересных локаций для экскурсий стал цех сборки гусеничных лент. Здесь юным участникам «Недели без турникетов» продемонстрировали процесс производства.

- Для нашего класса провели экскурсию «Секреты изготовления гусеничной ленты». Нам показали весь процесс — от изготовления металлической болванки до готового изделия. Как рассказал наш экскурсовод, на Омсктрансмаше делают гусеничные ленты для всех видов боевых машин — танков Т-72, Т-80, Т-90, самоходных артиллерийских установок и другой техники. Здорово, что мы смогли попасть на это знаменитое оборонное предприятие — я не мог об этом даже мечтать, — рассказалученик 8 класса Прииртышской школы Таврического района Данил Пилипенко.

Представители центра обучения и развития персонала АО «Омсктрансмаш» отметили, что апрель стал рекордным месяцем по количеству посетителей.

- Цель акции — знакомство с работой промышленных предприятий. Это важно для того, чтобы ребята понимали, какой у нас регион, что совсем не обязательно уезжать куда-то — ведь у нас есть крупные промышленные предприятия и очень большой спектр профессий, которые можно освоить. В этом году мы постарались разнообразить экскурсионную программу, сделать её более динамичной, интересной и доступной для детей и молодёжи. Это и квизы, и экскурсии в большие производственные цеха, в том числе сталелитейный и сталеплавильный, встречи с ветеранами предприятия и членами молодёжного совета, интерактивные мероприятия для студентов, проходящих практику на заводе, — отметила ведущий специалист центра обучения и развития персонала АО «Омсктрансмаш» Валентина Голеницкая.

Напомним, что «Неделя без турникетов» проводится в Омской области дважды в году - в апреле и октябре.