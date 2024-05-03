Жарче всего было в райцентре Саргатское. Там температура поднималась до +30 градусов.

Жарче всего было в райцентре Саргатское. Там температура поднималась до +30 градусов.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в апреле средняя температура в Омской области составила +4...+7 градусов. Это выше нормы на 1-2 градуса.

– В первой декаде средняя температура воздуха оказалась выше нормы на 2-3 °. Во второй она была выше нормы на 1-3 °, по северу около нормы. В третьей декаде средняя температура воздуха была близка к норме, – отметила начальник УГМС Наталия Криворучко.

Самая низкая температура в апреле,10 градусов, наблюдалась в селе Васисс, а также в Тевризе и Седельниково. Выше всего, до +30 градусов, она поднималась в райцентре Саргатское. В Омске 21 апреля зарегистрировали новый рекорд максимальной температуры. Он составил +28,6 градуса, что на 0,6 градуса выше, чем в 2020 году.

Осадков за месяц выпало 94–171 % от климатической нормы. По крайнему югу отмечался их недобор.