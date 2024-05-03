Омск-Информ
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·Общество

Горожане накануне дышали воздухом с большим количеством угарного газа.
Вчера, 2 мая, в воздухе Омска повысилась концентрация угарного газа (оксид углерода). Его концентрация в Центральном округе превысила предельно допустимую в 5 раз.
Уровень загрязнения воздуха в этот день синоптики оценили как высокий. По данным Обь-Иртышского УГМС, в остальных округах превышений ПДК не наблюдалось. 
Напомним, 1 мая в Кировском округе зафиксировали 1,4 ПДК сероводорода. Несмотря на это, уровень загрязнения был пониженным.
·Общество

Горожане накануне дышали воздухом с большим количеством угарного газа.
Вчера, 2 мая, в воздухе Омска повысилась концентрация угарного газа (оксид углерода). Его концентрация в Центральном округе превысила предельно допустимую в 5 раз.
Уровень загрязнения воздуха в этот день синоптики оценили как высокий. По данным Обь-Иртышского УГМС, в остальных округах превышений ПДК не наблюдалось. 
Напомним, 1 мая в Кировском округе зафиксировали 1,4 ПДК сероводорода. Несмотря на это, уровень загрязнения был пониженным.