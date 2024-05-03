Омск-Информ
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·Общество

Из-за особого противопожарного режима запрет на посещение лесов будет действовать до конца мая.

В Омской области продлили ограничение на посещение лесов. Запрет будет действовать до конца мая. Об этом заявила начальник отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения госзадания ГУЛХ Инна Вдовина.  

– На текущий момент обнаружено и ликвидировано 10 лесных пожаров, их площадь чуть более 45 га, – добавила Вдовина.

Напомним, что сейчас в регионе введен особый противопожарный режим. Он закончится 20 июня.

·Общество

Из-за особого противопожарного режима запрет на посещение лесов будет действовать до конца мая.

В Омской области продлили ограничение на посещение лесов. Запрет будет действовать до конца мая. Об этом заявила начальник отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и организации выполнения госзадания ГУЛХ Инна Вдовина.  

– На текущий момент обнаружено и ликвидировано 10 лесных пожаров, их площадь чуть более 45 га, – добавила Вдовина.

Напомним, что сейчас в регионе введен особый противопожарный режим. Он закончится 20 июня.