Вместо указанного счета средства попали к незнакомому ей жителю Новосибирска.

Вместо указанного счета средства попали к незнакомому ей жителю Новосибирска.

Дзержинский районный суд Новосибирска взыскал с жителя этого города 11 тыс. рублей, которые ему по ошибке перевела пенсионерка из Большереченского района Омской области. Эти средства признали неосновательным обогащением.

Как сообщили в прокуратуре, женщина хотела перевести деньги с одной банковской карты на другую и решила воспользоваться первым попавшимся сайтом. Она ввела данные обеих карт, деньги списали, но не зачислили туда, куда она планировала.

Пенсионерка обратилась в отделение банка, где ей пояснили, что она перевела деньги не себе, а другому лицу. Тогда женщина пошла в полицию. Правоохранители установили личность владельца банковского счета, куда ушли деньги.

Добровольно мужчина деньги не отдал, тогда его заставил сделать это суд.