Это более 14 % от числа всех зарегистрированных в Омской области преступлений.

Это более 14 % от числа всех зарегистрированных в Омской области преступлений.

В прошлом году сотрудники УМВД по Омской области скрыли от учета 3409 преступлений. Это более 14 % от числа всех зарегистрированных в Омской области преступлений. Причинами скрытия становятся незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или длительное непринятие решения о возбуждении дела. Об этом говорится в отчете Уполномоченного Омской области по правам человека Ирины Касьяновой.

В самом УМВД в прошлом году выявили 819 скрытых от учета преступлений. В предыдущем году их количество было в 2,2 раза меньше.

Благодаря вмешательству прокуратуры к дисциплинарной ответственности было привлечено 2543 должностных лиц. Всего в 2023 году к уголовной ответственности было привлечено 12 стражей порядка: 8 из них – за превышение должностных полномочий, 2 – за нарушение правил дорожного движения, и по одному – за мошенничество и взятку.