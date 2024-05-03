Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Должность заняла Яна Маркелова, которая сменила вышедшего на пенсию Сергея Шутова.
У Полтавской центральной районной больницы появился новый руководитель. Должность заняла Яна Маркелова, которая сменила вышедшего на пенсию Сергея Шутова.
– Сегодня нового руководителя команде больницы представил первый заместитель министра здравоохранения Омской области Андрей Сухарев. Поздравляем Яну с началом нового профессионального этапа. Желаем продуктивной работы, достижений и успехов! – отметили в региональном Минздраве.
В 2011 году Маркелова окончила ОмГМУ по специальности «медико-профилактическое дело». После она стала трудиться в Полтавской ЦРБ врачом-методистом организационно-методического отдела. С 2013 года работала в клинико-диагностической лаборатории.
·Общество

Должность заняла Яна Маркелова, которая сменила вышедшего на пенсию Сергея Шутова.
У Полтавской центральной районной больницы появился новый руководитель. Должность заняла Яна Маркелова, которая сменила вышедшего на пенсию Сергея Шутова.
– Сегодня нового руководителя команде больницы представил первый заместитель министра здравоохранения Омской области Андрей Сухарев. Поздравляем Яну с началом нового профессионального этапа. Желаем продуктивной работы, достижений и успехов! – отметили в региональном Минздраве.
В 2011 году Маркелова окончила ОмГМУ по специальности «медико-профилактическое дело». После она стала трудиться в Полтавской ЦРБ врачом-методистом организационно-методического отдела. С 2013 года работала в клинико-диагностической лаборатории.