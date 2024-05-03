В забеге приняли участие сотрудники органов безопасности и правопорядка, юнармейцы и студенты.

В забеге приняли участие сотрудники органов безопасности и правопорядка, юнармейцы и студенты.

В Омске накануне прошел традиционный Забег Победы, посвященный памяти героев Великой Отечественной войны. Организованный в рамках Всероссийской акции «Эстафета Победы», он стал ярким напоминанием о мужестве и стойкости защитников Отечества. Забег организован Департаментом военной контрразведки ФСБ России и Российским союзом боевых искусств при поддержке правительства Омской области и органов безопасности региона. Союз боевых искусств, насчитывающий сотни тысяч спортсменов, ежегодно готовит не только профессиональных спортсменов, но и защитников Родины.

– Помимо увековечения памяти героев, которые отдали свою жизнь за Победу в Великой Отечественной войне, мы демонстрируем всему миру сплоченность нашего государства. Все ведомства принимают участие в мероприятиях, посвященных празднованию 79-й годовщины Великой Победы, и простые омичи от мала до велика, – отметил председатель Омского городского совета Владимир Корбут.

Участниками забега стали сотрудники органов безопасности и правопорядка, юнармейцы и студенты. Эта акция стала символом преемственности поколений и напоминанием о том, как важно хранить память о героических подвигах предков.