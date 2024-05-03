В этом году в тренерском штабе произошло всего несколько изменений.

В этом году в тренерском штабе произошло всего несколько изменений.

Омский «Авангард» представил измененный тренерский штаб на следующий сезон. Вакантное место тренера по работе с вратарями занял Алексей Жигарев. Прошлый сезон он провел в хабаровском «Амуре». Со специалистом заключили контракт на два года. Отметим, что предыдущий тренер по работе с вратарями Сергей Звягин стал главным тренером «ястребов».

Сменился в клубе и тренер-видеооператор. Вместо Олега Новицкого этот пост занял Андрей Цайслер. Он перешел в «Авангард» из «Омских Крыльев».

На два года продилили контракты со старшим тренером Андреем Подконицки, тренером по физической подготовке Вячеславом Макрицким и его ассистентом Алексеем Селиверстовым.