Бабушка хотела получить ежемесячную выплату, но стала жертвой мошенников. Омичка «подарила» им 1,4 млн рублей.

Бабушка хотела получить ежемесячную выплату, но стала жертвой мошенников. Омичка «подарила» им 1,4 млн рублей.

В отдел полиции № 7 обратилась 84-летняя омичка, которая рассказала, что стала жертвой жуликов и потеряла 1,4 млн рублей.

Пенсионерке позвонил мужчина и представился представителем пенсионного фонда. Он сообщил, что омичке и ее супругу положена единовременная выплата. Для ее получения нужно продиктовать данные СНИЛС. После этого им позвонил представитель Центробанка и рассказал, что личные данные были переданы мошенникам, а чтобы преступники не смогли похитить накопления, пожилой женщине необходимо снять все деньги и перевести на «безопасные» счета.

В первый день бабушка сняла в банке 1 млн рублей, а во второй – еще 450 тысяч. Затем перевела наличные через банкомат в супермаркете на Красноярском тракте на указанные счета. О том, что ее обманули, омичка узнала только после того, как позвонила внуку в Москву.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», а жуликов объявили в розыск.