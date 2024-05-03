Омск-Информ
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·Общество

Работы запланированы на этот год. Где-то сделают ремонт, благоустройство и замену.

В этом году в Омской области планируют обновить более 40 памятников и мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны. Как отметил губернатор Виталий Хоценко, мероприятия пройдут в рамках программы местных инициатив «Решают люди».

– Важно чтить и беречь память о подвиге наших дедов и прадедов, подаривших нам Великую Победу, – добавил Хоценко.

В перечне работ оказались ремонт и замена постаментов, обновление мемориальных плит и благоустройство прилегающих территорий.

·Общество

Работы запланированы на этот год. Где-то сделают ремонт, благоустройство и замену.

В этом году в Омской области планируют обновить более 40 памятников и мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны. Как отметил губернатор Виталий Хоценко, мероприятия пройдут в рамках программы местных инициатив «Решают люди».

– Важно чтить и беречь память о подвиге наших дедов и прадедов, подаривших нам Великую Победу, – добавил Хоценко.

В перечне работ оказались ремонт и замена постаментов, обновление мемориальных плит и благоустройство прилегающих территорий.