Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Вчера вечером недалеко от ТЦ «Южный» на улице 1-я Путевая произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 56-летний мужчина за рулем  «Тойоты-Пробокс» сбил пешехода, который переходил дорогу в попутном направлении.
В результате происшествия 49-летний пешеход скончался на месте от полученных травм.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
·Происшествия

Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Вчера вечером недалеко от ТЦ «Южный» на улице 1-я Путевая произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 56-летний мужчина за рулем  «Тойоты-Пробокс» сбил пешехода, который переходил дорогу в попутном направлении.
В результате происшествия 49-летний пешеход скончался на месте от полученных травм.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.