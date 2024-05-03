Сейчас сразу несколько школ ремонтируют в Омском районе. Одну из них обещают сдать уже к сентябрю.

Сейчас сразу несколько школ ремонтируют в Омском районе. Одну из них обещают сдать уже к сентябрю.

В Омском районе продолжают капитально ремонтировать школы. В образовательных учреждениях планируют обновить кровлю, фасад, окна и двери, укрепить фундамент, цоколь, а также заменить полы, системы отопления и установить новую вентиляцию.

– В Богословской школе подрядчик идет в графике. Уже завершены монтаж электроснабжения, штукатурные работы. Строители работают над кровлей и фасадом, приступили к отделочным работам и начали укладывать напольную плитку, впереди – монтаж оборудования по пожарному оповещению. Важно успеть сделать ремонт в срок, чтобы ребята уже с 1 сентября начали заниматься в полностью отремонтированном здании, – рассказал министр образования Иван Кротт.

В Троицкой школе завершились черновые работы. Там оштукатурили стены и закончили работу с электросетями. После устройства кровли и фасада подрядчик приступит к чистовой отделке. Полностью объект обещают сдать в июле следующего года.

Всего сейчас ремонтируются 24 школы, из них 19 объектов планируют сделать за два года, а пять объектов – за год.