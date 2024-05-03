45-летняя Рушана Хамидуллина пропала три дня назад. Сейчас ее ищут волонтеры и полиция. Из особых примет оказались шрамы.

45-летняя Рушана Хамидуллина пропала три дня назад. Сейчас ее ищут волонтеры и полиция. Из особых примет оказались шрамы.

В Омске ищут 45-летнюю Рушану Хамидуллину. Женщина пропала 30 апреля и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 150 см, среднего телосложения, темно-карие глаза, темно-русые мелированные волосы. Из особых примет – шрам от ожога на правом предплечье, шрам от апендицита, большая родинка под правой подмышкой.

Омичей, которые что-либо знают о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.