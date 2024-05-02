Оператором этого проекта выступит Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Сейчас ведутся расчеты сметы.

Оператором этого проекта выступит Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Сейчас ведутся расчеты сметы.

На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по экономическому развитию депутаты подробно разбирали организацию платных парковок в центре города. Ранее сообщалось, что они появятся на улицах Фрунзе и Булатова.

Как пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов, оператором нового проекта выступит БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Сейчас формируется техническое задание, специалисты просчитывают сметы, сообщает «Омскрегион». Эта работа должна завершиться в мае.

– Мы определились создавать парковку на улице Фрунзе. Заниматься этим вопросом будет УДХБ, будет закупать электронные инструменты для фиксации нарушений. На примере этой парковки мы посмотрим экономику: как это будет реализовано, востребовано или нет. Возникает много текущих вопросов, − отметил директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы мэрии Олег Баланов.

В течение года городские власти посмотрят на работу платной парковки на улице Фрунзе, проанализируют ее востребованность летом и зимой и на основе этих данных решать, как дальше развивать парковки в Омске.

На данный момент в центре города работает всего одна платная парковка. Она расположена в Газетном переулке неподалеку от департамента имущественных отношений мэрии. Также платная парковка есть у спорткомплекса «G-Drive Арена» на Левобережье.