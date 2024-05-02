Мужчина оставил велосипед у подъезда, а когда вернулся, не обнаружил его. Для решения проблемы пришлось идти в полицию.

Мужчина оставил велосипед у подъезда, а когда вернулся не обнаружил его. Для решения проблемы пришлось идти в полицию.

В омский отдел полиции № 7 обратился 34-летний курьер службы доставки продуктов питания. Он рассказал, что у него украли велосипед стоимостью 14 тыс. рублей.

Мужчина оставил двухколесный транспорт вечером у подъезда дома на улице Менделеева, пристегнув его тросом к забору, а ночью имущества не оказалось.

– Сотрудники уголовного розыска опросили местных жителей, проверили возможные места сбыта похищенного, просмотрели записи камер видеонаблюдения. На одной из них был запечатлен момент кражи – неизвестный мужчина перерезает трос и уезжает на чужом велосипеде, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Кроме того, воришка пытался сдать велосипед в ломбард. Однако получил отказ, так как у него не было никаких документов.

Оказалось, что транспорт присвоил себе 31-летний омич. Велосипед нашли у него в квартире на балконе. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.