Омск-Информ
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·Общество

Жители Левобережья вдыхали сероводород.
По данным Обь-Иртышского УГМС, 1 мая концентрация сероводорода в воздухе Омска превысила предельно допустимую. В Кировском округе синоптики зафиксировали 1,4 ПДК этого вредного вещества.
В остальных округах превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения воздуха в этот день синоптики оценили как низкий.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни уровень загрязнения в городе ожидается пониженный.
·Общество

Жители Левобережья вдыхали сероводород.
По данным Обь-Иртышского УГМС, 1 мая концентрация сероводорода в воздухе Омска превысила предельно допустимую. В Кировском округе синоптики зафиксировали 1,4 ПДК этого вредного вещества.
В остальных округах превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения воздуха в этот день синоптики оценили как низкий.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни уровень загрязнения в городе ожидается пониженный.