Омск-Информ
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·Авто

8 мая перекроют улицу Достоевского. Там будут проходить мероприятия УМВД России в честь Дня Победы.

В Омске 8 мая с 9:00 до 13:00 перекроют улицу Достоевского на участке от улицы Победы до улицы Партизанской. Связано это с проведением праздничных мероприятий, которые организовало УМВД России по Омской области в честь Дня Победы. Кроме того, с 8:00 до 13:00 будет запрещена и парковка автомобилей.  

Омским автолюбителям предложили другие маршруты объезда – по улицам Победы, Таубе, Партизанской. Также водителей попросили руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков.

·Авто

8 мая перекроют улицу Достоевского. Там будут проходить мероприятия УМВД России в честь Дня Победы.

В Омске 8 мая с 9:00 до 13:00 перекроют улицу Достоевского на участке от улицы Победы до улицы Партизанской. Связано это с проведением праздничных мероприятий, которые организовало УМВД России по Омской области в честь Дня Победы. Кроме того, с 8:00 до 13:00 будет запрещена и парковка автомобилей.  

Омским автолюбителям предложили другие маршруты объезда – по улицам Победы, Таубе, Партизанской. Также водителей попросили руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков.