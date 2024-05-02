Во всех случаях огонь перешел на лес с других земель.

Во всех случаях огонь перешел на лес с других земель.

На прошедших выходных в Омской области произошло 10 лесных пожаров. Вчера возгорания произошли в Омском, Колосовском и Крутинском районах, за день до этого - в Крутинском и Марьяновском районах. При этом в прошлом году в этот период в регионе произошло 150 пожаров.

- В праздничный день на тушении пожаров в лесах были задействованы 20 работников лесной охраны и 9 единиц лесопожарной техники, еще 8 человек и 3 единицы техники привлекли дополнительно, - рассказали в ГУ лесного хозяйства Омской области.

Во всех случаях огонь перешел на лес с земель иных категорий. Все службы региона находятся в полной готовности.