Омск-Информ
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С опытным праворуким защитником заключен контракт на 2 года.

Омский «Авангард» заключил двухлетний контракт с защитником Павлом Коледовым. Эту информацию официально подтвердили в пресс-службе омского клуба.

О том, что Коледов станет игроком омского клуба, было известно ранее. Теперь информацию официально подтвердили.

– В прошедшем сезоне нам, очевидно, не хватило праворукого опытного защитника. Коледов добавит нашей команде мастерства и надежности в обороне, а также вариативности в атаке. Кроме того, Павел – настоящий лидер, способен повести за собой на льду, сплотить коллектив в раздевалке, – отметил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В сезоне 2023/24 Коледов выступал за «Салават Юлаев», в составе которого провел 61 матч и набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «+7».

С опытным праворуким защитником заключен контракт на 2 года.

Омский «Авангард» заключил двухлетний контракт с защитником Павлом Коледовым. Эту информацию официально подтвердили в пресс-службе омского клуба.

О том, что Коледов станет игроком омского клуба, было известно ранее. Теперь информацию официально подтвердили.

– В прошедшем сезоне нам, очевидно, не хватило праворукого опытного защитника. Коледов добавит нашей команде мастерства и надежности в обороне, а также вариативности в атаке. Кроме того, Павел – настоящий лидер, способен повести за собой на льду, сплотить коллектив в раздевалке, – отметил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В сезоне 2023/24 Коледов выступал за «Салават Юлаев», в составе которого провел 61 матч и набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «+7».