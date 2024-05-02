Омск-Информ
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·Происшествия

Животные устрашают жителей многоэтажки в Центральном округе.
Омичи снова пожаловались в соцсетях на агрессивных бездомных собак. По словам горожан, они поселились на детской площадке рядом с высоткой по адресу Успешная, 3/1.
— Были уже неоднократные нападения на людей, дети боятся подойти к детской площадке. Звонили в муниципальный приют — толку ноль, — сообщает автор поста.
В мэрии отметили, что направили информацию о животных в муниципальный приют. В дальнейшем омичам советуют подавать заявки на отлов в управляющую компанию. Также в случае выявления агрессивных собак, необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.
·Происшествия

Животные устрашают жителей многоэтажки в Центральном округе.
Омичи снова пожаловались в соцсетях на агрессивных бездомных собак. По словам горожан, они поселились на детской площадке рядом с высоткой по адресу Успешная, 3/1.
— Были уже неоднократные нападения на людей, дети боятся подойти к детской площадке. Звонили в муниципальный приют — толку ноль, — сообщает автор поста.
В мэрии отметили, что направили информацию о животных в муниципальный приют. В дальнейшем омичам советуют подавать заявки на отлов в управляющую компанию. Также в случае выявления агрессивных собак, необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.