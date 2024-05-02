Омск-Информ
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Мужчина зашел в супермаркет в Калачинске и украл оттуда более трех кило дорогого сыра.

В супермаркете на улице Вокзальной в Калачинске произошла дерзкая кража. Оттуда пропали 3 килограмма и 300 граммов сыра стоимостью почти 3 тыс. рублей.

Калачинские полицейские посмотрели камеры видеонаблюдения и узнали дерзкого вора. Им оказался 50-летний уголовник со стажем Сергей Шадеров. Его объявили в розыск. Информация об этом разместила пресс-служба УМВД России по Омской области.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении дерзкого вора, просят сообщить в полицию по телефонам: 102, 79-33-90 или 8-908-101-55-02.

Мужчина зашел в супермаркет в Калачинске и украл оттуда более трех кило дорогого сыра.

В супермаркете на улице Вокзальной в Калачинске произошла дерзкая кража. Оттуда пропали 3 килограмма и 300 граммов сыра стоимостью почти 3 тыс. рублей.

Калачинские полицейские посмотрели камеры видеонаблюдения и узнали дерзкого вора. Им оказался 50-летний уголовник со стажем Сергей Шадеров. Его объявили в розыск. Информация об этом разместила пресс-служба УМВД России по Омской области.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении дерзкого вора, просят сообщить в полицию по телефонам: 102, 79-33-90 или 8-908-101-55-02.