Омск-Информ
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·Общество

В частности, на олимпиаде в Казани отличился ученик областного многопрофильного образовательного центра развития одаренности № 117.
Школьники Омской области завоевали десятую медаль на Всероссийской олимпиаде. Как сообщает министр образования региона Иван Кротт, одиннадцатиклассник Артур Марий из областного многопрофильного образовательного центра развития одаренности № 117 стал призером олимпиады по литературе.
Олимпиаду проводили в Казани. Всего в знании литературы соревновались 330 школьников из 88 регионов России.
Отметим, что заключительный этап олимпиад почти завершился. До 3 мая школьники продолжат писать работы по английскому языку.
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·Общество

В частности, на олимпиаде в Казани отличился ученик областного многопрофильного образовательного центра развития одаренности № 117.
Школьники Омской области завоевали десятую медаль на Всероссийской олимпиаде. Как сообщает министр образования региона Иван Кротт, одиннадцатиклассник Артур Марий из областного многопрофильного образовательного центра развития одаренности № 117 стал призером олимпиады по литературе.
Олимпиаду проводили в Казани. Всего в знании литературы соревновались 330 школьников из 88 регионов России.
Отметим, что заключительный этап олимпиад почти завершился. До 3 мая школьники продолжат писать работы по английскому языку.
1777