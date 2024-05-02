Омск-Информ
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·Общество

Ремонт пройдет на участке от проспекта Королева до Красноярского тракта. 
В мэрии Омска завершили разработку дорожной карты по реконструкции улицы Малиновского. Ремонт пройдет на участке от проспекта Королева до Красноярского тракта. На почти 1,5-километровом участке дорогу хотят расширить с 2 до 4 полос.
Конкурс на поиск подрядчика для выполнения проектно-изыскательных работ будут проводить в апреле следующего года. Ориентировочная стоимость работ составит более 9 млн рублей, сообщает «Город55».
Сама реконструкция приблизительно обойдется в 527 млн рублей. Варианты финансирования работ будут прорабатывать департаменты строительства, экономической политики и региональный Минтранс.
·Общество

Ремонт пройдет на участке от проспекта Королева до Красноярского тракта. 
В мэрии Омска завершили разработку дорожной карты по реконструкции улицы Малиновского. Ремонт пройдет на участке от проспекта Королева до Красноярского тракта. На почти 1,5-километровом участке дорогу хотят расширить с 2 до 4 полос.
Конкурс на поиск подрядчика для выполнения проектно-изыскательных работ будут проводить в апреле следующего года. Ориентировочная стоимость работ составит более 9 млн рублей, сообщает «Город55».
Сама реконструкция приблизительно обойдется в 527 млн рублей. Варианты финансирования работ будут прорабатывать департаменты строительства, экономической политики и региональный Минтранс.