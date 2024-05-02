Врачу позвонил «замминистра» здравоохранения и сообщил, что произошла утечка персональных данных. Требуются деньги.

Врачу позвонил «замминистра» здравоохранения и сообщил, что произошла утечка персональных данных. Требуются деньги.

В полицию обратилась 65-летняя омичка, врач одной из городских больниц, которая рассказала, что стала жертвой мошенников и потеряла 2,1 млн рублей.

В мессенджере женщина получила сообщение от имени главного врача больницы. Вскоре ей позвонил человек, представившийся заместителем министра здравоохранения. Однако омичка не успела ответить на звонок и перезвонила чуть позже. Это оказались жулики, но женщина была уверена в реальности ситуации и поэтому сразу поверила, что произошла утечка персональных данных, и в ближайшее время с ней должен связаться сотрудник правоохранительных органов.

Уже спустя несколько минут врачу позвонил мужчина и представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что кто-то пытается взломать личный кабинет банка и похитить деньги пожилой медработницы. Для того чтобы обезопасить счет, нужно следовать инструкции представителя Центрального банка РФ.

После этого омичке позвонил «работник» банка, который убедил женщину покинуть рабочее место и пройти в кафе на улице Красный Путь. Там женщина под диктовку составила договор о том, что оформленные кредиты не будут возлагать на нее долговых обязательств. Затем она подала заявку на заем в 1,5 млн рублей, а через день получила кредит на 800 тыс. рублей.

– По требованию якобы специалиста банка потерпевшая купила на кредитные деньги сотовый телефон за 16 тыс. рублей и установила на него специальное приложение, с помощью которого перевела 775 тыс. рублей на банковский счет злоумышленников. Спустя пять дней позвонил все тот же «сотрудник банка» и убедил медицинского работника оформить еще два кредита на общую сумму 1,3 млн рублей, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Все деньги омичка перевела аферистам. То, что ее обманули, женщина поняла лишь после того, как рассказала о случившемся супругу. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».