Омск-Информ
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·Общество

Это будут маршруты № 602 и 607. Изменения произойдут из-за реконструкции бульвара Архитекторов.

Два специальных маршрута – № 602 и 607, которые 14 мая будут курсировать до омских кладбищ, изменят свои схемы движения. Произойдет это из-за реконструкции бульвара Архитекторов.

– Автобусы-шаттлы с конечных пунктов будут отправляться по мере наполняемости, а выполнять посадку/высадку пассажиров – на всех остановочных пунктах по маршруту следования, как в прямом, так и в обратном направлении, – отметил мэр города Сергей Шелест.

Всего с 8:00 до 20:00 часов будут работать 134 автобуса.

Также градоначальник сообщил, что будут ходить автобусы до кладбища в микрорайоне Черемуховское.

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·Общество

Это будут маршруты № 602 и 607. Изменения произойдут из-за реконструкции бульвара Архитекторов.

Два специальных маршрута – № 602 и 607, которые 14 мая будут курсировать до омских кладбищ, изменят свои схемы движения. Произойдет это из-за реконструкции бульвара Архитекторов.

– Автобусы-шаттлы с конечных пунктов будут отправляться по мере наполняемости, а выполнять посадку/высадку пассажиров – на всех остановочных пунктах по маршруту следования, как в прямом, так и в обратном направлении, – отметил мэр города Сергей Шелест.

Всего с 8:00 до 20:00 часов будут работать 134 автобуса.

Также градоначальник сообщил, что будут ходить автобусы до кладбища в микрорайоне Черемуховское.

1028