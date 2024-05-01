Омск-Информ
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·Общество

Ближайшей ночью в регионе ждут дождь, а завтра днем – порывистый ветер до 18 м/с.

На Омскую область вновь может обрушиться непогода. По информации Обь-Иртышского УГМС, в ночь с 1 на 2 мая местами по региону ожидается умеренный дождь, а днем 2 мая местами небольшой дождь, в отдельных районах – порывистый ветер до 15–18 м/с.

Жителей Омской области предупреждают о возможных ЧП. В частности, не исключены обрывы линий электропередач и нарушение движения транспорта.

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·Общество

Ближайшей ночью в регионе ждут дождь, а завтра днем – порывистый ветер до 18 м/с.

На Омскую область вновь может обрушиться непогода. По информации Обь-Иртышского УГМС, в ночь с 1 на 2 мая местами по региону ожидается умеренный дождь, а днем 2 мая местами небольшой дождь, в отдельных районах – порывистый ветер до 15–18 м/с.

Жителей Омской области предупреждают о возможных ЧП. В частности, не исключены обрывы линий электропередач и нарушение движения транспорта.

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