Омск-Информ
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·Промышленность

Среди награжденных президентом шести предприятий оказался и Омский завод транспортного машиностроения.

Президент России Владимир Путин сегодня в честь Дня Весны и Труда присвоил пяти россиянам звание «Герой труда».

Также глава государства отметил заслуги шести предприятий, связанных с промышленностью. Среди этих предприятий оказался и омский завод «Омсктрансмаш».

– За большой вклад в развитие отечественной промышленности и достигнутые высокие показатели в производственной деятельности наградить почетным знаком Российской Федерации «За успехи в труде» коллектив акционерного общества «Омский завод транспортного машиностроения», – говорится в указе президента.

С заслуженной наградой завод «Омсктрансмаш» поздравил и губернатор Виталий Хоценко.

·Промышленность

Среди награжденных президентом шести предприятий оказался и Омский завод транспортного машиностроения.

Президент России Владимир Путин сегодня в честь Дня Весны и Труда присвоил пяти россиянам звание «Герой труда».

Также глава государства отметил заслуги шести предприятий, связанных с промышленностью. Среди этих предприятий оказался и омский завод «Омсктрансмаш».

– За большой вклад в развитие отечественной промышленности и достигнутые высокие показатели в производственной деятельности наградить почетным знаком Российской Федерации «За успехи в труде» коллектив акционерного общества «Омский завод транспортного машиностроения», – говорится в указе президента.

С заслуженной наградой завод «Омсктрансмаш» поздравил и губернатор Виталий Хоценко.