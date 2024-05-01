Предпринимателю позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и рассказал о подозрительных операциях. А потом на связь вышел «сотрудник Центробанка».

Предпринимателю позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и рассказал о подозрительных операциях. А потом на связь вышел «сотрудник Центробанка».

Очередной жертвой мошенников стал 64-летний омский бизнесмен, который испугался за свои деньги.

Предпринимателю позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов, и серьезным голосом сообщил, что произошла утечка данных, зафиксированы подозрительные операции. Деньги ушли в соседнее государство. Бизнесмену сказали, что необходимо срочно спасать сбережения – перевести все на «безопасный счет». А в противном случае ими завладеют мошенники.

Далее бизнесмену позвонил «сотрудник Центрального банка». Он убедил омича дойти до отделения банка на проспекте Маркса и снять деньги. Предприниматель обналичил 4,2 млн рублей и четырьмя операциями через ближайший банкомат перевел их на «безопасный счет».

– На следующий день история повторилась: только сумма перевода была больше – 5 миллионов 300 тысяч рублей, а для ее перечисления потребовалось уже 8 операций, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Лишь через два дня омич понял, что стал жертвой аферистов, когда сообщил о звонках родственникам. Бизнесмен обратился в полицию и сообщил, что лишился 9,5 млн рублей.

Заведено уголовное дело за мошенничество.