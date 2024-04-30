В аэропорту Омска у пассажирки не заметили газовый баллончик. О том, что девушка пронесла запрещенный предмет, стало известно уже на борту самолета.

В аэропорту Омска у пассажирки не заметили газовый баллончик. О том, что девушка пронесла запрещенный предмет, стало известно уже на борту самолета.

Сотрудники службы безопасности омского аэропорта не заметили мощный газовый баллончик в ручной клади одной из пассажирок.

Девушка прошла предполетный контроль и села в самолет авиакомпании «Северный ветер», который должен был вылететь в Санкт-Петербург. Только в самолете пассажирка поняла, что пронесла на борт запрещенный предмет.

Обеспокоенная девушка обратилась к бортпроводникам. Как сообщает телеграм-канал «Авиаторщина», пассажирку не стали снимать с рейса, а газовый баллончик у нее все-таки изъяли.

Из-за этого инцидента, самолет вылетел в Санкт-Петербург с задержкой, которая составила почти час.