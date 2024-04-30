Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Проект строительства уже получил одобрение государственной экспертизы.
В микрорайоне Прибрежный-2 в Кировском округе появится новая многоэтажка. Дом № 2 с подземной стоянкой будет строить Финансово-строительная компания «Трест № 4».
Проект строительства уже получил одобрение государственной экспертизы, сообщает «Город55». Дом будут вводить в эксплуатацию в три этапа.
Финансово-строительная компания «Трест № 4» уже занимается строительством 16-этажного дома на участке напротив бывшего магазина «ОБИ». Дом № 2, скорее всего, будет размещен на соседнем участке.
·Общество

Проект строительства уже получил одобрение государственной экспертизы.
В микрорайоне Прибрежный-2 в Кировском округе появится новая многоэтажка. Дом № 2 с подземной стоянкой будет строить Финансово-строительная компания «Трест № 4».
Проект строительства уже получил одобрение государственной экспертизы, сообщает «Город55». Дом будут вводить в эксплуатацию в три этапа.
Финансово-строительная компания «Трест № 4» уже занимается строительством 16-этажного дома на участке напротив бывшего магазина «ОБИ». Дом № 2, скорее всего, будет размещен на соседнем участке.