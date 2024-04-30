Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

На территории есть двухэтажные дома, мангальная зона и дом охраны. 
В Омске на продажу выставили банный комплекс. Объект находится на улице Приветливой в поселке Чукреевка недалеко от ТЦ «Мега». Продавец хочет продать готовый бизнес за 42 млн рублей.
—  Просторные бани расположены в деревянных теремах, возведенных из ангарской сосны, и имеют отдельный вход со своей территории. Баня 1 — большая, вместимость до 30 человек, баня 2 — маленькая, вместимость до 6 человек, баня 3 — семейная с детской комнатой, вместимость — 15 человек, — сказано в объявлении.
Площадь участка составляет более 1,6 тыс. кв. м. На территории есть двухэтажные дома, мангальная зона и дом охраны. Причины продажи комплекса не называются.
·Экономика/Бизнес

На территории есть двухэтажные дома, мангальная зона и дом охраны. 
В Омске на продажу выставили банный комплекс. Объект находится на улице Приветливой в поселке Чукреевка недалеко от ТЦ «Мега». Продавец хочет продать готовый бизнес за 42 млн рублей.
—  Просторные бани расположены в деревянных теремах, возведенных из ангарской сосны, и имеют отдельный вход со своей территории. Баня 1 — большая, вместимость до 30 человек, баня 2 — маленькая, вместимость до 6 человек, баня 3 — семейная с детской комнатой, вместимость — 15 человек, — сказано в объявлении.
Площадь участка составляет более 1,6 тыс. кв. м. На территории есть двухэтажные дома, мангальная зона и дом охраны. Причины продажи комплекса не называются.