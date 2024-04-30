Девушка хотела перерегистрировать номер, которым не пользовалась, но набрала кредитов и отдала их преступникам.

Девушка хотела перерегистрировать номер, которым не пользовалась, но набрала кредитов и отдала их преступникам.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 28-летняя жительница Кировского округа. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником оператора сотовой связи. Оказалось, что на девушку зарегистрирован еще один номер телефона, которым она не пользуется.

– Звонившие пояснили: чтобы номером могли пользоваться другие клиенты, необходимо его перерегистрировать. Девушку попросили продиктовать коды из СМС, – рассказали в полиции.

После девушке начали звонить «представители банка», которые рассказали, что мошенники оформляют на омичку кредиты. Чтобы не потерять деньги, ей посоветовали опередить преступников и самой оформить займы.

В результате девушка несколько дней брала кредиты и переводила средства на неизвестные счета. Так она потеряла 1,4 млн рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».