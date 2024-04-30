Омск-Информ
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·Общество

В рамках нацпроекта обновят 27 участков региональных магистралей и 10 участков городских трасс.
В этом году в Омской области отремонтируют более 100 км дорог. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.
– Благодаря президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обновим 27 участков региональных магистралей и 10 участков городских трасс, – заявил Хоценко.
По словам главы региона, ремонт дорог явлется одной из приоритетных задач.
·Общество

В рамках нацпроекта обновят 27 участков региональных магистралей и 10 участков городских трасс.
В этом году в Омской области отремонтируют более 100 км дорог. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.
– Благодаря президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обновим 27 участков региональных магистралей и 10 участков городских трасс, – заявил Хоценко.
По словам главы региона, ремонт дорог явлется одной из приоритетных задач.