Превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется в северной и центральной частях региона.

Превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется в северной и центральной частях региона.

В мае на территории Омской области ожидается повышенная вероятность пожарной опасности. По информации Авиалесоохраны, превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется в северной и центральной частях региона.

Аналогичное предупреждение касается и других частей Сибирского федерального округа. Также речь идет о восточной части Кемеровской области, в южной и западной частях Республики Алтай, восточной и западной частях Томской области, Республике Хакасия, в центральной и западной частях и Иркутской области, в северной части Новосибирской области, в южной части Красноярского края и в восточной части Республики Тыва.

Прогноз был разработан на основе данных Гидрометцентра о погоде за апрель текущего года, прогноза погоды на май и многолетних данных Авиалесоохраны о горимости лесов.