Омск-Информ
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·Общество

Кронированы будут еще почти 6 тысяч деревьев.
В этом году в Омске планируют снести 2138 аварийных деревьев, кронировать предполагается еще 5638 деревьев. Об этом говорится в отчете мэрии, который будет озвучен на заседании горсовета, сообщает «СуперОмск».
При этом по муниципальному заданию в городе будет высажено 3 тысячи растений и 20 тысяч кустарников. Всего в этом году в Омске появится более 10 тыс. деревьев и 23 тыс. кустарников результате проведения различных мероприятий.
·Общество

Кронированы будут еще почти 6 тысяч деревьев.
В этом году в Омске планируют снести 2138 аварийных деревьев, кронировать предполагается еще 5638 деревьев. Об этом говорится в отчете мэрии, который будет озвучен на заседании горсовета, сообщает «СуперОмск».
При этом по муниципальному заданию в городе будет высажено 3 тысячи растений и 20 тысяч кустарников. Всего в этом году в Омске появится более 10 тыс. деревьев и 23 тыс. кустарников результате проведения различных мероприятий.