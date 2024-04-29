Омск-Информ
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·Общество

Многоэтажку построят по улице Красный Пахарь. Ранее этот участок принадлежал Минобороны.

В Омске по улице Красный Пахарь собираются построить многоквартирный жилой дом. Информация об этом появилась на сайте единого госреестра. Застройщиком здания стало ООО «СЗ «Полат».

Дом построят на участке площадью 5976 кв. м, который раньше принадлежал Минобороны. В прошлом году эту землю выкупил бизнесмен Зайнудин Багандов. Многоэтажка будет с видом на бывшие пороховые склады. Возвести здание планируют до 2025 года.

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·Общество

Многоэтажку построят по улице Красный Пахарь. Ранее этот участок принадлежал Минобороны.

В Омске по улице Красный Пахарь собираются построить многоквартирный жилой дом. Информация об этом появилась на сайте единого госреестра. Застройщиком здания стало ООО «СЗ «Полат».

Дом построят на участке площадью 5976 кв. м, который раньше принадлежал Минобороны. В прошлом году эту землю выкупил бизнесмен Зайнудин Багандов. Многоэтажка будет с видом на бывшие пороховые склады. Возвести здание планируют до 2025 года.

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